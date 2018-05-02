Средняя выплата по ОСАГО рухнула до 64 тысяч
Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2018 года снизилась на 13%, до
«Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», — отмечает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Общая же сумма выплат в первом квартале сократилась на 30%, до до 33,5 млрд рублей.
Вместе с уменьшением средней выплаты снизилась и средняя стоимость полиса ОСАГО, правда, только на 2,2%. Если в прошлом году премия достигала 5898 рублей, то теперь она составляет 5769 рублей.
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Дмитрий Косенко
Фото НГС