Лучший в Европе: Роман Власов в третий раз заслужил престижный титул

Роман Власов завоевал третий титул чемпиона Европы
Роман Власов завоевал третий титул чемпиона Европы

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в греко-римской борьбе Роман Власов выиграл чемпионат Европы в дагестанском Каспийске — это его третья победа на этом турнире.


По информации федерации спортивной борьбы России, новосибирец провёл три встречи для выхода в финал, одолев борцов из Молдовы, Грузии и Азербайджана, и в финале встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем, одержав победу со счётом 5:1.



«Противостояние с Виктором Немешем было не менее принципиальным, чем полуфинал с азербайджанцем. Он — лидер, действующий чемпион мира, был победителем чемпионата Европы. Он вышел как настоящий боец, был готов отдать все для победы, но я был ко всему готов. Вчера весь вечер я пересматривал его схватки. У меня был один шанс — и я его использовал», — цитирует спортсмена сайт федерации.


В финале Роман Власов одолел сербского борца Виктора Немеша


В начале апреля новосибирский борец греко-римского стиля в весе до 77 кг стал победителем международного турнира «Мемориал Палусалу» в Таллине — он выиграл пять поединков с одинаковым счётом 9:0.

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