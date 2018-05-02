Лучший в Европе: Роман Власов в третий раз заслужил престижный титул
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в греко-римской борьбе Роман Власов выиграл чемпионат Европы в дагестанском Каспийске — это его третья победа на этом турнире.
По информации федерации спортивной борьбы России, новосибирец провёл три встречи для выхода в финал, одолев борцов из Молдовы, Грузии и Азербайджана, и в финале встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем, одержав победу со счётом 5:1.
«Противостояние с Виктором Немешем было не менее принципиальным, чем полуфинал с азербайджанцем. Он — лидер, действующий чемпион мира, был победителем чемпионата Европы. Он вышел как настоящий боец, был готов отдать все для победы, но я был ко всему готов. Вчера весь вечер я пересматривал его схватки. У меня был один шанс — и я его использовал», — цитирует спортсмена сайт федерации.
В начале апреля новосибирский борец греко-римского стиля в весе до 77 кг стал победителем международного турнира «Мемориал Палусалу» в Таллине — он выиграл пять поединков с одинаковым счётом 9:0.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Лиза Пичугина
Фото с сайта wrestrus.ru, видео YouTube, канал United World Wrestling