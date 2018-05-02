Под окнами домов в Октябрьском районе выросла стихийная свалка

Жители улицы Панфиловцев пожаловались на стихийную свалку

В промзоне Октябрьского района рядом с частными домами образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.







Свалка образовалась вокруг контейнера возле здания склада на улице Панфиловцев, 58А к1. На видео, которое прислал в редакцию местный житель Юрий Леонтьев, видно, что мусор вышел за пределы территории, где стоит контейнер, и дошёл до дороги. «Дети и взрослые, вонь и крысы "дружно" встречают майские праздники», — иронизирует мужчина.





Свалка на улице Панфиловцев





Первоначально мусорный контейнер поставили здесь для частного сектора улицы 40 лет Октября, рассказал Леонтьев, но очень быстро мусор начали привозить на машинах, и обслуживающая контейнер организация не успевает его убирать.







«Увидели все, что стоит большое кузово, и пол Октябрьского района тащит сюда "ГАЗелями", машины подходят грузовые. Бывает, контейнер полный, они сбрасывают рядом, чтобы не везти на свалку — там же надо платить. А тут приехал, вывалил, и у тебя предприятие чистое, — говорит мужчина. — Я вижу из окон, как приезжают машины, разгружаются — жизнь идёт полным ходом».







По его словам, местные жители неоднократно обращались в районную администрацию и в мэрию Новосибирска, но результатов не добились. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.







Стихийные свалки и снегоотвалы время от времени находят и сотрудники мэрии: в конце прошлого года одну из них обнаружили в лесу недалеко от Гусинобродского шоссе. Ущерб лесу тогда оценили в 1,5 миллиона рублей.

