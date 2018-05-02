Новосибирцы с песнями отправили первый самолёт в Минск

Авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Новосибирска в Минск — с 2 мая самолёты в столицу Белоруссии будут летать раз в неделю по средам.


Прямых перелётов из Новосибирска в Минск не было 4 года
Прямых перелётов из Новосибирска в Минск не было 4 года


5-часовые полёты будут совершаться на самолётах Airbus A320. Самый дешёвый билет на следующий рейс, 9 мая, по тарифу «Эконом Базовый» стоит сегодня 10 751 рубль, самый дорогой — 51 636 рублей по тарифу «Бизнес Гибкий».


Перелёты будут совершаться на авиалайнерах А320 на 164 пассажира
Перелёты будут совершаться на авиалайнерах А320 на 164 пассажира


Первый самолёт в Минск белорусскими песнями провожал ансамбль «Завируха»
Первый самолёт в Минск белорусскими песнями провожал ансамбль «Завируха»


Пассажиров нового рейса угостили тортом, украшенным белорусским флагом
Пассажиров нового рейса угостили тортом, украшенным белорусским флагом


Роман Глобус получил подарок от авиакомпании как первый самый маленький пассажир рейса — ему всего 2,5 года
Роман Глобус получил подарок от авиакомпании как первый самый маленький пассажир рейса — ему всего 2,5 года


С 2012 по 2014 год прямые перелёты из Новосибирска в Минск совершала белорусская авиакомпания «Белавиа», но затем рейс закрыли как нерентабельный. О его возобновлении власти Новосибирской области объявили в сентябре прошлого года, а уже в декабре авиакомпания S7 начала продажу билетов.

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