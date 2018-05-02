Новосибирцы с песнями отправили первый самолёт в Минск
Авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Новосибирска в Минск — с 2 мая самолёты в столицу Белоруссии будут летать раз в неделю по средам.
5-часовые полёты будут совершаться на самолётах Airbus A320. Самый дешёвый билет на следующий рейс, 9 мая, по тарифу «Эконом Базовый» стоит сегодня
С 2012 по 2014 год прямые перелёты из Новосибирска в Минск совершала белорусская авиакомпания «Белавиа», но затем рейс закрыли как нерентабельный. О его возобновлении власти Новосибирской области объявили в сентябре прошлого года, а уже в декабре авиакомпания S7 начала продажу билетов.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова