Новосибирские власти выбрали проектировщика для ледовой арены

Эскизное предложение ледовой арены от компании «Парк чемпионов»

Региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует новую ледовую арену на левом берегу, — здание построят по московскому проекту.







Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок в субботу 28 апреля. Как следует из протокола, его победителем комиссия признала московскую компанию ПИ «Арена», предложившую разработать проект за 89,1 миллиона рублей. У компании, в частности, оказались самая высокая квалификация и деловая репутация.







При этом из четырёх поданных заявок эта была самой дорогой: например, при начальной стоимости контракта в 96 миллионов рублей не дошедшая до конкурса барнаульская компания «Альфа-ПроекТ» готова была разработать проект новой ледовой арены за 49 миллионов рублей, а петербургская ИСК «НКС» — за 73 миллиона рублей.





Напомним, для нового ЛДС, в котором планируют провести молодёжный чемпионат по хоккею, власти определи участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с перспективной станцией метро «Спортивная».





Общая площадь здания, по условиям закупки, должна составить больше 70 тысяч кв. м: в двух разноэтажных блоках разместят главную арену с трибунами на 10 тысяч зрителей, тренировочную арену и спортзалы. Планировку отдельной раздевалки для принимающей команды проектировщикам придётся согласовать с хоккейным клубом «Сибирь».

