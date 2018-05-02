Новосибирские власти выбрали проектировщика для ледовой арены

Эскизное предложение ледовой арены от компании «Парк чемпионов» 
Эскизное предложение ледовой арены от компании «Парк чемпионов» 

Региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует новую ледовую арену на левом берегу, — здание построят по московскому проекту.


Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок в субботу 28 апреля. Как следует из протокола, его победителем комиссия признала московскую компанию ПИ «Арена», предложившую разработать проект за 89,1 миллиона рублей. У компании, в частности, оказались самая высокая квалификация и деловая репутация.


При этом из четырёх поданных заявок эта была самой дорогой: например, при начальной стоимости контракта в 96 миллионов рублей не дошедшая до конкурса барнаульская компания «Альфа-ПроекТ» готова была разработать проект новой ледовой арены за 49 миллионов рублей, а петербургская ИСК «НКС» — за 73 миллиона рублей.


Напомним, для нового ЛДС, в котором планируют провести молодёжный чемпионат по хоккею, власти определи участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с перспективной станцией метро «Спортивная». 


Общая площадь здания, по условиям закупки, должна составить больше 70 тысяч кв. м: в двух разноэтажных блоках разместят главную арену с трибунами на 10 тысяч зрителей, тренировочную арену и спортзалы. Планировку отдельной раздевалки для принимающей команды проектировщикам придётся согласовать с хоккейным клубом «Сибирь».

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