Популярная российская рок-группа выступила около стен НГУ

Рок-группа Louna стала хедлайнером нынешней «Маёвки»

Вчера возле стен старого корпуса Новосибирского государственного университета (НГУ) состоялся 52-ой ежегодный фестиваль «Маёвка».







В этом году в концертной программе приняли участие такие коллективы, как арт-бэнд «Куб’А», «Панацея», Just So Story, XPipes, Other Noises. Хедлайнером фестиваля стала рок-группа Louna.







«Вообще, Маёвка в этом году получилась выдающаяся», — рассказывает Алексей Танюшин, фотограф. «Она отличалась от прежней, более такая эмоциональная».











Завершился фестиваль грандиозным костром.











Вчера НГС весь день освещал основные первомайские события. Наши корреспонденты побывали на официальном митинге, монстрации (и даже выбрали 15 лучших снимков).