Популярная российская рок-группа выступила около стен НГУ

Рок-группа Louna стала хедлайнером нынешней «Маёвки» 
Рок-группа Louna стала хедлайнером нынешней «Маёвки» 

Вчера возле стен старого корпуса Новосибирского государственного университета (НГУ) состоялся 52-ой ежегодный фестиваль «Маёвка».


В этом году в концертной программе приняли участие такие коллективы, как арт-бэнд «Куб’А», «Панацея», Just So Story, XPipes, Other Noises. Хедлайнером фестиваля стала рок-группа Louna.


«Вообще, Маёвка в этом году получилась выдающаяся», — рассказывает Алексей Танюшин, фотограф. «Она отличалась от прежней, более такая эмоциональная».


Популярная российская рок-группа выступила около стен НГУ


Завершился фестиваль грандиозным костром.


Популярная российская рок-группа выступила около стен НГУ


Вчера НГС весь день освещал основные первомайские события. Наши корреспонденты побывали на официальном митинге, монстрации (и даже выбрали 15 лучших снимков).

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