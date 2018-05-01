Грузовик протаранил «Тойоту» в Ленинском районе

По информации аварийных комиссаров, водитель грузовика попросту не заметил легковушку

Сегодня днём в Ленинском районе произошло столкновение легкового автомобиля марки Toyota и грузовика DAF.







По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», автомобили двигались со сторону Толмачёвского шоссе в сторону улицы Холокской.







«Toyota спокойно себе ехала в правом ряду, а [водитель] DAF, вспомнив что ему нужно повернуть, начал перестраиваться с левого ряда в правый и, не заметив Toyota, столкнулся с ней», — отмечают аваркомы.







В аварии никто не пострадал, сообщают аварийные комиссары.







Напомним, сегодня во второй половине дня произошло столкновение машин марки Lexus и Subaru. На момент написания текста водители спорили по вине.

