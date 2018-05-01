Грузовик протаранил «Тойоту» в Ленинском районе

По информации аварийных комиссаров, водитель грузовика попросту не заметил легковушку 
По информации аварийных комиссаров, водитель грузовика попросту не заметил легковушку 

Сегодня днём в Ленинском районе произошло столкновение легкового автомобиля марки Toyota и грузовика DAF.


По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», автомобили двигались со сторону Толмачёвского шоссе в сторону улицы Холокской.


«Toyota спокойно себе ехала в правом ряду, а [водитель] DAF, вспомнив что ему нужно повернуть, начал перестраиваться с левого ряда в правый и, не заметив Toyota, столкнулся с ней», — отмечают аваркомы.


В аварии никто не пострадал, сообщают аварийные комиссары.


Напомним, сегодня во второй половине дня произошло столкновение машин марки Lexus и Subaru. На момент написания текста водители спорили по вине.

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