В Горском микрорайоне рядом со стройкой горит частный дом

Это единственный частный дом, который остался возле стройки многоэтажки

В Горском микрорайоне горит частный дом, который расположен рядом со строящейся многоэтажкой. О пожаре рассказал читатель НГС Сергей Морозов.







«Это единственный там «частник» был. Видимо шашлыки пожарил. <…> Дом горит сильно. Люди вроде вышли [из дома]. И толпа зевак стоит», - сообщил Сергей, проживающий в многоквартирном доме на улице Стартовая, 1.







По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины.







По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины





В пресс-службе областного МЧС дать оперативную информацию по пожару не смогли, но пообещали подготовить её позже.





Сегодня очевидцы рассказали о замеченном дыме над Толмачёво. Пресс-служба аэропорта сообщила, что это было небольшое возгорание травы при проведении орнитологических мероприятий.