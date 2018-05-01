В Горском микрорайоне рядом со стройкой горит частный дом
В Горском микрорайоне горит частный дом, который расположен рядом со строящейся многоэтажкой. О пожаре рассказал читатель НГС Сергей Морозов.
«Это единственный там «частник» был. Видимо шашлыки пожарил. <…> Дом горит сильно. Люди вроде вышли [из дома]. И толпа зевак стоит», - сообщил Сергей, проживающий в многоквартирном доме на улице Стартовая, 1.
По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины.
В пресс-службе областного МЧС дать оперативную информацию по пожару не смогли, но пообещали подготовить её позже.
Сегодня очевидцы рассказали о замеченном дыме над Толмачёво. Пресс-служба аэропорта сообщила, что это было небольшое возгорание травы при проведении орнитологических мероприятий.
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Илья Калинин
Фото Сергея Морозова