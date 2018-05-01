В Горском микрорайоне рядом со стройкой горит частный дом

Это единственный частный дом, который остался возле стройки многоэтажки
Это единственный частный дом, который остался возле стройки многоэтажки

В Горском микрорайоне горит частный дом, который расположен рядом со строящейся многоэтажкой. О пожаре рассказал читатель НГС Сергей Морозов.


«Это единственный там «частник» был. Видимо шашлыки пожарил. <…> Дом горит сильно. Люди вроде вышли [из дома]. И толпа зевак стоит», - сообщил Сергей, проживающий в многоквартирном доме на улице Стартовая, 1.


По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины.


По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины
По словам очевидцев, на месте пожара работают три пожарные машины


В пресс-службе областного МЧС дать оперативную информацию по пожару не смогли, но пообещали подготовить её позже.


Сегодня очевидцы рассказали о замеченном дыме над Толмачёво. Пресс-служба аэропорта сообщила, что это было небольшое возгорание травы при проведении орнитологических мероприятий. 

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