В Академгородке прошла маленькая первомайская демонстрация

В Академгородке прошла своя небольшая традиционная демонстрация

Сегодня в Академгородке прошла традиционная первомайская демонстрация от начала Морского проспекта до Дома Учёных. На демонстрации побывал фотограф Алексей Танюшин.







Участники собирались возле кофейни в начале Морского проспекта









Все демонстранты собирались здесь под красными флагами СССР и КПРФ, других замечено не было





«Участники начали собираться в начале Морского проспекта, в районе кофейни. Были в основном там организаторы от КПРФ. Раздавали транспаранты, приветствовали друг друга. Это одна и та же публика, они там не первый год встречаются», — рассказал корреспондентку НГС Алексей Танюшин.







Участники несли плакаты на тему проблем Академгородка и против правительства Дмитрия Медведева









По оценке фотографа Алексея Танюшина, в колонне шло около 200 человек





По оценкам Алексея, колонна местных демонстрантов состояла примерно из двухсот человек. Улица была перекрыта в начале Морского проспекта и за Домом Учёных.







Завершилась первомайская демонстрация в Академгородке возле Дома Учёных





О том, как отмечали 1 Мая в центре Новосибирска, корреспонденты НГС рассказали во время онлайн-трансляции.