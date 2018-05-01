В Академгородке прошла маленькая первомайская демонстрация
Сегодня в Академгородке прошла традиционная первомайская демонстрация от начала Морского проспекта до Дома Учёных. На демонстрации побывал фотограф Алексей Танюшин.
«Участники начали собираться в начале Морского проспекта, в районе кофейни. Были в основном там организаторы от КПРФ. Раздавали транспаранты, приветствовали друг друга. Это одна и та же публика, они там не первый год встречаются», — рассказал корреспондентку НГС Алексей Танюшин.
По оценкам Алексея, колонна местных демонстрантов состояла примерно из двухсот человек. Улица была перекрыта в начале Морского проспекта и за Домом Учёных.
О том, как отмечали 1 Мая в центре Новосибирска, корреспонденты НГС рассказали во время онлайн-трансляции.
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Илья Калинин
Фото Алексея Танюшина