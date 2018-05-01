В Академгородке прошла маленькая первомайская демонстрация

В Академгородке прошла своя небольшая традиционная демонстрация
В Академгородке прошла своя небольшая традиционная демонстрация

Сегодня в Академгородке прошла традиционная первомайская демонстрация от начала Морского проспекта до Дома Учёных. На демонстрации побывал фотограф Алексей Танюшин.


Участники собирались возле кофейни в начале Морского проспекта
Участники собирались возле кофейни в начале Морского проспекта



Все демонстранты собирались здесь под красными флагами СССР и КПРФ, других замечено не было
Все демонстранты собирались здесь под красными флагами СССР и КПРФ, других замечено не было


«Участники начали собираться в начале Морского проспекта, в районе кофейни. Были в основном там организаторы от КПРФ. Раздавали транспаранты, приветствовали друг друга. Это одна и та же публика, они там не первый год встречаются», — рассказал корреспондентку НГС Алексей Танюшин.


Участники несли плакаты на тему проблем Академгородка и против правительства Дмитрия Медведева
Участники несли плакаты на тему проблем Академгородка и против правительства Дмитрия Медведева



По оценке фотографа Алексея Танюшина, в колонне шло около 200 человек
По оценке фотографа Алексея Танюшина, в колонне шло около 200 человек


По оценкам Алексея, колонна местных демонстрантов состояла примерно из двухсот человек. Улица была перекрыта в начале Морского проспекта и за Домом Учёных.


Завершилась первомайская демонстрация в Академгородке возле Дома Учёных
Завершилась первомайская демонстрация в Академгородке возле Дома Учёных


О том, как отмечали 1 Мая в центре Новосибирска, корреспонденты НГС рассказали во время онлайн-трансляции

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