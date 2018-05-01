Над аэропортом Толмачёво заметили дым

Фотограф Сергей Долгодворов заметил, что пал травы в районе Толмачёво происходит почти каждый год: данное фото за 2016 год
Фотограф Сергей Долгодворов заметил, что пал травы в районе Толмачёво происходит почти каждый год: данное фото за 2016 год

Читатели НГС сообщили о дыме над аэропортом Толмачёво. Подтвердили это и в самом Толмачёво, объяснив, что трава загорелась во время отпугивания птиц. 


«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц со взлётно-посадочной полосы, произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина и добавила, что небо над аэропортом чистое. 


Дым над Толмачёво, заверили в аэропорту, быстро развеялся и не повлиял на работу служб
Дым над Толмачёво, заверили в аэропорту, быстро развеялся и не повлиял на работу служб


В связи с большим количеством мест возгорания сухой травы, как ранее уточнили в МЧС, в Новосибирской области введён особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня и разведение костров.

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