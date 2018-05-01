Над аэропортом Толмачёво заметили дым
Читатели НГС сообщили о дыме над аэропортом Толмачёво. Подтвердили это и в самом Толмачёво, объяснив, что трава загорелась во время отпугивания птиц.
«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц со взлётно-посадочной полосы, произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина и добавила, что небо над аэропортом чистое.
В связи с большим количеством мест возгорания сухой травы, как ранее уточнили в МЧС, в Новосибирской области введён особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня и разведение костров.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже больше 30 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Илья Калинин
Фото: Сергея Долгодворова (1), предоставлено Ириной Шавшиной (2)