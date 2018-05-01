Следственный комитет назвал виновного в крупной аварии на «Чуйском тракте»

Завершилось расследование по крупной аварии на 240 км трассы «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека





Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела по крупной аварии на трассе «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека. Виновным признан 58-летний индивидуальный предприниматель— организатор автобусных перевозок по маршруту «Бийск — Новосибирск».







О завершении расследования сообщается на сайте Следственного управления СК по Алтайскому краю.







«По данным следствия, обвиняемый <…> систематически направлял в междугородний рейс "Бийск — Новосибирск" и обратно только одного водителя автобуса. Для создания видимости соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, он выдавал два путевых листа, согласно которым в рейс по маршруту отправлялись якобы два водителя. <…> Вечером 4 января 2017 года водитель автобуса Higer, <…> двигаясь по федеральной трассе в Косихинском районе, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение управляемого им автобуса с автомобилем "Газель" и пассажирским автобусом ЛАЗ, двигавшимися в обратном направлении», — говорится в официальном сообщении.







Как сообщили в Следственном комитете, предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц). Сам обвиняемый вины не признал, заметили в СК, однако собранные доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз позволили подготовить дело для передачи в суд.







«Это [будет] после праздников. Вопрос заключается в том, когда подпишет заместитель руководителя это дело — либо 3, либо 4 [мая]», — пояснили корреспонденту НГС в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.







Напомним, крупная авария на 240 км трассы «Чуйский тракт» произошла вечером 4 января 2017 года. В аварии столкнулись автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая «Газель» и Audi Q7. В ДТП пострадало 32 человека, 3 из которых погибли.







