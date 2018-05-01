Следственный комитет назвал виновного в крупной аварии на «Чуйском тракте»

Завершилось расследование по крупной аварии на 240 км трассы «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека
Завершилось расследование по крупной аварии на 240 км трассы «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела по крупной аварии на трассе «Чуйский тракт», в которой погибло и пострадало 32 человека. Виновным признан 58-летний индивидуальный предприниматель— организатор автобусных перевозок по маршруту «Бийск — Новосибирск». 


О завершении расследования сообщается на сайте Следственного управления СК по Алтайскому краю.


«По данным следствия, обвиняемый <…> систематически направлял в междугородний рейс "Бийск — Новосибирск" и обратно только одного водителя автобуса. Для создания видимости соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, он выдавал два путевых листа, согласно которым в рейс по маршруту отправлялись якобы два водителя. <…> Вечером 4 января 2017 года водитель автобуса Higer, <…> двигаясь по федеральной трассе в Косихинском районе, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение управляемого им автобуса с автомобилем "Газель" и пассажирским автобусом ЛАЗ, двигавшимися в обратном направлении», — говорится в официальном сообщении.


Как сообщили в Следственном комитете, предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц). Сам обвиняемый вины не признал, заметили в СК, однако собранные доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз позволили подготовить дело для передачи в суд.


«Это [будет] после праздников. Вопрос заключается в том, когда подпишет заместитель руководителя это дело — либо 3, либо 4 [мая]», — пояснили корреспонденту НГС в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.


Напомним, крупная авария на 240 км трассы «Чуйский тракт» произошла вечером 4 января 2017 года. В аварии столкнулись автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая «Газель» и Audi Q7. В ДТП пострадало 32 человека, 3 из которых погибли.



Прочтений: 6670
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено