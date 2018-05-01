Хоккей: в «Сибирь» забрали бомбардира Высшей хоккейной лиги

«Хоккеист является воспитанником ярославского "Локомотива", в составе которого и дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/2014. Всего в активе хоккеиста 118 матчей в КХЛ и 1 матч в Кубке Гагарина. Играл также за "Югру", "Нефтехимик", "Амур". Прошедший сезон провел в новокузнецком "Металлурге", стал шестым бомбардиром ВХЛ», — говорится в официальном сообщении.

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Илья Калинин

Фото hcsibir.ru

