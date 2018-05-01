Хоккей: в «Сибирь» забрали бомбардира Высшей хоккейной лиги

Даниил Романцев — воспитанник ярославского «Локомотива», а последний сезон играл за новокузнецкий «Металлург»
Даниил Романцев — воспитанник ярославского «Локомотива», а последний сезон играл за новокузнецкий «Металлург»

Руководство ХК «Сибирь» договорилось о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Даниилом Романцевым.


О подписании контракта сообщается на официальном сайте клуба.


«Хоккеист является воспитанником ярославского "Локомотива", в составе которого и дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/2014. Всего в активе хоккеиста 118 матчей в КХЛ и 1 матч в Кубке Гагарина. Играл также за "Югру", "Нефтехимик", "Амур". Прошедший сезон провел в новокузнецком "Металлурге", стал шестым бомбардиром ВХЛ», — говорится в официальном сообщении.


В конце прошлого месяца в ХК «Сибирь» сообщили о заключении контракта с известным канадским вратарём Дэнни Тэйлором, который выступал за «Сибирь» в сезоне 2016/2017. Также в «Сибири» появились центральный нападающий из Финляндии Юкка Пелтола и французский форвард Шарль Бертран.

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