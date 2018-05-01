Все идут на Первомай: НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника

Трансляция обновляется

В центре Новосибирска начинается празднование Первомая — горожане идут на демонстрации по Красному проспекту и готовятся к любимому молодёжному шествию — Монстрации. Первомай в этом году снова радует погодой — сейчас на улице +7 градусов, облака так и грозят пролиться дождём на головы празднующих День Весны и Труда. Но тем не менее, у Дома офицеров уже собираются десятки новосибирцев, которые готовятся в 10:30 устроить демонстрацию по Красному проспекту.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





12:05

«Только с Киркор! Только хардкор! Он же Киркорочкин», — огласил свою жизненную позицию Александр из Томска. Видимо, смотрел накануне новый клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».







Фото Дарьи Януш

А этот непатриотичный плакат говорит сам за себя.





Фото Дарьи Януш









11:58

Монстранты уже собираются у Дома офицеров. Неутомимый фотокорреспондент НГС Александр Ощепков ринул в толпу в поисках самых интересных плакатов. Ждём его снимки!





Фото Дарьи Януш





Фото Дарьи Януш









11:39

Митинг на площади подошёл к концу. Участники согласились между собой, что они против санкций и за рост зарплат, и мирно разошлись.





Фото Александра Ощепкова





11:34

А мы с нетерпением ждём ваших фото и видео, как вы отмечаете Первомай. Может быть, устроили альтернативное торжество, вооружившись дачными вариациями серпа и молота — тяпкой и лопатой? Присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





11:25

Старшее поколение внимательно слушает выступающих с патетическими речами, а вот молодёжь скучает — изучает ленту соцсетей в мобильниках, передают с площади Ленина корреспонденты НГС.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





Скорее всего, студенты пришли сюда в добровольно-принудительном порядке (но это, конечно, не точно). Напряжённее всех — дети из патриотических клубов, им ещё выступать перед участниками митинга.





Фото Александра Ощепкова





Фото Стаса Соколова





11:18

Людей на площади Ленина всё больше. Как передают наши корреспонденты, перед горожанами только что выступил Анатолий Локоть. Мэр расчувствовался — благодарит тех, кто вышел накануне на общегородской субботник и убрал город перед праздником.





Скриншот с камеры «Сибирских сетей»





11:15

«С праздником вас! Первомай для нас особый день <…> — символ единения, символ обновления, символ честного труда. Для нас честный труд — это основа самоуважения, основа и источник благосостояния каждой семьи, города, области, всей нашей страны!» — говорит со сцены врио губернатора Андрей Травников. Народ ликует.







Фото Александра Ощепкова





11:06

На площади Ленина уже тысячи людей — по оценкам корреспондентов НГС, около четырёх тысяч новосибирцев сейчас празднуют Первомай. В толпе замечен врио губернатора Андрей Травников. Играет гимн России.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





10:42

В пути у коммунистов заглохла «Волга» — нескольким участникам демонстрации приходится чинить машину. Но колонна не останавливается — неумолимо движется к площади Ленина, где их встречают полицейские и другие партии.





Фото Дарьи Януш





Фото Дарьи Януш





Фото Стаса Соколова

Анатолий Локоть и депутат Госдумы Вера Ганзя успевают переписываться во время шествия. Демонстрация-демонстрацией, а картинки в WhatsApp ждут ответа.





Фото Александра Ощепкова





10:41

Колонна КПРФ идёт!





10:34

Ещё пара минут — и по Красному пойдёт (и местами поедет) колонна. Коммунисты включили песни про Ленина и уже выстроились.





Фото Дарьи Януш





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





10:31

А у здания Облпотребсоюза уже собрались участники профсоюзов, которые неожиданно украсили себя не только шариками, но и ветками искусственной сакуры.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





10:24

К Дому офицеров подошёл Анатолий Локоть, значит, скоро всё начнётся! Участники шествия развернули главный баннер.





Фото Дарьи Януш





Фото Александра Ощепкова





10:18

На площади Ленина готовятся к торжественному митингу. По новосибирской традиции, место для праздника щедро ограждено заборами.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





10:10

Демонстрация ещё готовится пойти по Красному проспекту. Наши корреспонденты передают, что у Дома офицеров собрались около сотни человек. Зато с серпом.





Фото Александра Ощепкова









10:04

Сразу видно, для кого Первомай — настоящий праздник. Вы только посмотрите на эти костюмы! А это ещё Монстрация не началась.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:48

К шествующим и празднующим День Весны и Труда присоединились корреспонденты НГС — редакция ведёт онлайн-трансляцию Первомая. Мы ждём также сообщений от наших читателей, присоединившихся к празднику. Присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





09:40

Улицы в центре Новосибирска перекрыты. Движение транспорта ограничено не только по Красному проспекту, но и на нескольких примыкающих к нему улицах. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке. Полная схема перекрытий — здесь.





Перекрыта Вокзальная магистраль. Фото Марии Морсиной



