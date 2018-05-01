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Все идут на Первомай: НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника

Новосибирцы вышли отмечать 1 мая в перекрытом центре города — НГС ведёт прямую трансляцию праздника

Трансляция обновляется

В центре Новосибирска начинается празднование Первомая — горожане идут на демонстрации по Красному проспекту и готовятся к любимому молодёжному шествию — Монстрации. Первомай в этом году снова радует погодой — сейчас на улице +7 градусов, облака так и грозят пролиться дождём на головы празднующих День Весны и Труда. Но тем не менее, у Дома офицеров уже собираются десятки новосибирцев, которые готовятся в 10:30 устроить демонстрацию по Красному проспекту.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


«Только с Киркор! Только хардкор! Он же Киркорочкин», — огласил свою жизненную позицию Александр из Томска. Видимо, смотрел накануне новый клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». 


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш

А этот непатриотичный плакат говорит сам за себя. 


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш



Монстранты уже собираются у Дома офицеров. Неутомимый фотокорреспондент НГС Александр Ощепков ринул в толпу в поисках самых интересных плакатов. Ждём его снимки!


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш



Митинг на площади подошёл к концу. Участники согласились между собой, что они против санкций и за рост зарплат, и мирно разошлись. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


А мы с нетерпением ждём ваших фото и видео, как вы отмечаете Первомай. Может быть, устроили альтернативное торжество, вооружившись дачными вариациями серпа и молота — тяпкой и лопатой? Присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Старшее поколение внимательно слушает выступающих с патетическими речами, а вот молодёжь скучает — изучает ленту соцсетей в мобильниках, передают с площади Ленина корреспонденты НГС. 


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Скорее всего, студенты пришли сюда в добровольно-принудительном порядке (но это, конечно, не точно). Напряжённее всех — дети из патриотических клубов, им ещё выступать перед участниками митинга. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Людей на площади Ленина всё больше. Как передают наши корреспонденты, перед горожанами только что выступил Анатолий Локоть. Мэр расчувствовался — благодарит тех, кто вышел накануне на общегородской субботник и убрал город перед праздником. 


Скриншот с камеры «Сибирских сетей»
Скриншот с камеры «Сибирских сетей»


«С праздником вас! Первомай для нас особый день <…> — символ единения, символ обновления, символ честного труда. Для нас честный труд — это основа самоуважения, основа и источник благосостояния каждой семьи, города, области, всей нашей страны!» — говорит со сцены врио губернатора Андрей Травников. Народ ликует. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


На площади Ленина уже тысячи людей — по оценкам корреспондентов НГС, около четырёх тысяч новосибирцев сейчас празднуют Первомай. В толпе замечен врио губернатора Андрей Травников. Играет гимн России. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


В пути у коммунистов заглохла «Волга» — нескольким участникам демонстрации приходится чинить машину. Но колонна не останавливается — неумолимо движется к площади Ленина, где их встречают полицейские и другие партии. 


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова

Анатолий Локоть и депутат Госдумы Вера Ганзя успевают переписываться во время шествия. Демонстрация-демонстрацией, а картинки в WhatsApp ждут ответа. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Колонна КПРФ идёт!


Ещё пара минут — и по Красному пойдёт (и местами поедет) колонна. Коммунисты включили песни про Ленина и уже выстроились. 


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


А у здания Облпотребсоюза уже собрались участники профсоюзов, которые неожиданно украсили себя не только шариками, но и ветками искусственной сакуры. 


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


К Дому офицеров подошёл Анатолий Локоть, значит, скоро всё начнётся! Участники шествия развернули главный баннер.


Фото Дарьи Януш
Фото Дарьи Януш


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


На площади Ленина готовятся к торжественному митингу. По новосибирской традиции, место для праздника щедро ограждено заборами.  


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Демонстрация ещё готовится пойти по Красному проспекту. Наши корреспонденты передают, что у Дома офицеров собрались около сотни человек. Зато с серпом. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



Сразу видно, для кого Первомай — настоящий праздник. Вы только посмотрите на эти костюмы! А это ещё Монстрация не началась. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


К шествующим и празднующим День Весны и Труда присоединились корреспонденты НГС — редакция ведёт онлайн-трансляцию Первомая. Мы ждём также сообщений от наших читателей, присоединившихся к празднику. Присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Улицы в центре Новосибирска перекрыты. Движение транспорта ограничено не только по Красному проспекту, но и на нескольких примыкающих к нему улицах. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке. Полная схема перекрытий — здесь.


Перекрыта Вокзальная магистраль. Фото Марии Морсиной
Перекрыта Вокзальная магистраль. Фото Марии Морсиной


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