Министр МЧС России: нарушения требований противопожарной безопасности выявлены в каждом втором ТЦ
После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни не менее 60 человек, МЧС и прокуратурой были проверены практически все кинотеатры и торгово-развлекательные центры, нарушения есть в половине этих объектов.
Как сообщил сегодня министр МЧС Владимир Пучков, с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала и администрации различных объектов при пожаре. Сегодня руководитель МЧС побывал в Новосибирске. Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Министр призвал граждан сообщать о замеченных случаях нарушения правил противопожарной безопасности.
Сегодня НГС также сообщал о сильном задымлении, возникшем из-за горящей сухой травы, на автотрассе в Искитимском районе неподалеку от Евсино.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова