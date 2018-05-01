Министр МЧС России: нарушения требований противопожарной безопасности выявлены в каждом втором ТЦ

МЧС проводит проверки и учения
МЧС проводит проверки и учения


После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни не менее 60 человек, МЧС и прокуратурой были проверены практически все кинотеатры и торгово-развлекательные центры, нарушения есть в половине этих объектов.


Как сообщил сегодня министр МЧС Владимир Пучков, с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала и администрации различных объектов при пожаре. Сегодня руководитель МЧС побывал в Новосибирске. Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Министр призвал граждан сообщать о замеченных случаях нарушения правил противопожарной безопасности.


Сегодня НГС также сообщал о сильном задымлении, возникшем из-за горящей сухой травы, на автотрассе в Искитимском районе неподалеку от Евсино.

Прочтений: 138
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено