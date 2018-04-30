Ребенок выпал в открытое окно в доме в Кировском районе Новосибирска
Сегодня днем около 17.30 часов 2-летний ребенок выпал из окна на втором этаже. Происшествие произошло в Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской.
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что в ребенок госпитализирован и находится в реанимации.
НГС.НОВОСТИ регулярно сообщают о подобных происшествиях. Так в прошлом году из окна 10-го этажа выпал 3-летний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых.
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Валерий Иванов
Фото из архива редакции НГС