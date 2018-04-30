Ловушка на Немировича-Данченко: уже две машины попали в открытый люк на дороге в Новосибирске

Пострадавшие ждут ДПС





Сегодня днем сразу два автомобиля попали в люк, открытый прямо на проезжей части на улице Немировича-Данченко

. У автомобиля Nissan Tiida в результате аварии был поврежден порог, а попавший в эту же яму Suzuki Vitara пробил колесо. Пострадавшие вызвали ДПС.





Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно





На момент написания этой новости у пресс-службы ГУ МВД информации по данному ДТП не было.





Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно. В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колеса, пробитые в дорожной яме.