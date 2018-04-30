Трассу под Новосибирском заволокло дымом от горящей травы

Из-за окутавшего автодорогу дыма видимость резко ухудшилась
Из-за окутавшего автодорогу дыма видимость резко ухудшилась

Трассу Р-256 («Чуйский тракт») в Искитимском районе Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге практически нулевая.


Фотографии задымлённой автодороги в редакцию НГС прислал очевидец во второй половине дня.


«Перед Евсино горит трава, тушат пожарные. Посреди дороги дым, что мешает проезду машин. На месте стоит пожарная машина. Видимость была плохая — не проехать», — пояснил корреспонденту НГС очевидец.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за ветреной погоды площадь пожаров значительно вырастает, что осложняет тушение палов травы.


«У нас термоточек по горению травы порядка ста, пожарные выезжают», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.


Автомобилисты ничего не видят, когда проезжают место пожара
Автомобилисты ничего не видят, когда проезжают место пожара


Ранее стало известно, что в Первомайском районе Новосибирска загорелась трава — площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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