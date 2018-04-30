Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытого пакета

Электричку осматривали кинологи
Электричку осматривали кинологи

Днём 30 апреля на станции Сеятель эвакуировали пассажиров электрички — в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном объекте.


По информации в социальных сетях, на месте работали сотрудники полиции и сапёры. 


«Ничего серьёзного не произошло. Просто лежал пакет, сотрудники сопровождения пересадили пассажиров в другой вагон, потом вывели их на станции. Кинологи осмотрели пакет, не обнаружили ничего опасного и запустили пассажиров обратно. В пакете были просто вещи, предметы личной гигиены, которые не представляют опасности», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управление на транспорте МВД России по СФО.


Согласно информации полиции, задержка электрички составила около 10 минут. 


Днём 26 апреля на станции Новосибирск-Южный эвакуировали пассажиров электрички — в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном объекте, которым оказалась коробка с котятами

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