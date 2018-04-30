Не успел затормозить: водитель Porsche устроил аварию на Старом шоссе

В столкновении никто не пострадал

Днём 30 апреля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo.







Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».





«Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны 1-й Механической в сторону Одоевского. "Тойота" и Nissan остановились на светофоре, "Порше" не успел и влетел в "Ниссан", который отлетел в "Тойоту"», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за ДТП на автодороге образовался затор. Скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.





Из-за аварии образовалась пробка





Ранее стало известно, что на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.