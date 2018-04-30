Не успел затормозить: водитель Porsche устроил аварию на Старом шоссе
Днём 30 апреля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo.
Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».
«Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны 1-й Механической в сторону Одоевского. "Тойота" и Nissan остановились на светофоре, "Порше" не успел и влетел в "Ниссан", который отлетел в "Тойоту"», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за ДТП на автодороге образовался затор. Скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.
Ранее стало известно, что на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот yandex.ru/maps (2)