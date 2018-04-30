Над правым берегом поднялся столб белого дыма
Днём 30 апреля в Первомайском районе Новосибирска загорелась трава — площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Фотографию дыма от пожара в редакцию НГС прислал читатель около 14:20. «Что-то очень сильно горит за Бугринским мостом», — сообщил автор фотографии.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пожарных вызвали по адресу Бердское шоссе, 2/2.
«Пожарные выехали в 13:50 на место. Горит трава на площади 800 квадратных метров. Пожарные еще работают на месте, задействована одна автоцистерна. Локализации пожара ещё не было», — пояснили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе спасатели МЧС ввели запрет на разведение костров в лесах — запрет распространяется на 15 районов Новосибирской области.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже больше 30 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС