Над правым берегом поднялся столб белого дыма

Фотографию дыма в редакцию прислал читатель

Днём 30 апреля в Первомайском районе Новосибирска загорелась трава — площадь возгорания составила 800 квадратных метров.







Фотографию дыма от пожара в редакцию НГС прислал читатель около 14:20. «Что-то очень сильно горит за Бугринским мостом», — сообщил автор фотографии.





В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пожарных вызвали по адресу Бердское шоссе, 2/2.





«Пожарные выехали в 13:50 на место. Горит трава на площади 800 квадратных метров. Пожарные еще работают на месте, задействована одна автоцистерна. Локализации пожара ещё не было», — пояснили в пресс-службе ведомства.





На прошлой неделе спасатели МЧС ввели запрет на разведение костров в лесах — запрет распространяется на 15 районов Новосибирской области.