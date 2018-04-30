Пятилетнего мальчика ударило током на аттракционе в Центральном парке

Полиция начала проверку после случившегося

Вчера днём в Центральном парке пятилетнего мальчика ударило током — ребёнка увезли в больницу с электротравмой и ожогами.







«Ребёнок пошёл кататься на автодром, и во время езды его очень сильно ударило током. Прожглась куртка, футболка, ожог остался на теле. Мы написали заявление в полицию. В полиции сказали, что будут разбираться. Ребёнок в больнице с электротравмой и ожогом. Положили на три дня, потому что после такой травмы может случиться внезапная остановка сердца», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего мальчика Юлия.





По словам девушки, сегодня с ней связался директор парка, который сообщил, что по факту случившегося проводится проверка. В ГУ МВД по Новосибирской области факт случившегося подтвердили.







«Вчера в 16:05 из медицинского учреждения поступило сообщение в полицию о том, что пятилетний ребёнок катался на электромашине в Центральном парке и его ударило током. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Мальчик был госпитализирован в ожоговый центр. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Получить оперативный комментарий от руководства парка не удалось, корреспондент НГС не смог дозвониться ни по одному из номеров Центрального парка.





На одежде ребёнка остались опалины





В прошлом году новосибирские следователи начали проверку после несчастного случая в аквапарке. Тогда на аттракционе «Водная петля» девушка серьезно повредила спину.