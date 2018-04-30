Пятилетнего мальчика ударило током на аттракционе в Центральном парке

Полиция начала проверку после случившегося
Полиция начала проверку после случившегося

Вчера днём в Центральном парке пятилетнего мальчика ударило током — ребёнка увезли в больницу с электротравмой и ожогами.


«Ребёнок пошёл кататься на автодром, и во время езды его очень сильно ударило током. Прожглась куртка, футболка, ожог остался на теле. Мы написали заявление в полицию. В полиции сказали, что будут разбираться. Ребёнок в больнице с электротравмой и ожогом. Положили на три дня, потому что после такой травмы может случиться внезапная остановка сердца», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего мальчика Юлия.


По словам девушки, сегодня с ней связался директор парка, который сообщил, что по факту случившегося проводится проверка. В ГУ МВД по Новосибирской области факт случившегося подтвердили.


«Вчера в 16:05 из медицинского учреждения поступило сообщение в полицию о том, что пятилетний ребёнок катался на электромашине в Центральном парке и его ударило током. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Мальчик был госпитализирован в ожоговый центр. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ведомства.


Получить оперативный комментарий от руководства парка не удалось, корреспондент НГС не смог дозвониться ни по одному из номеров Центрального парка.


На одежде ребёнка остались опалины
На одежде ребёнка остались опалины


В прошлом году новосибирские следователи начали проверку после несчастного случая в аквапарке. Тогда на аттракционе «Водная петля» девушка серьезно повредила спину.  

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