Фото: на фасаде мэрии появился портрет великого полководца

Днём 30 апреля на фасаде мэрии Новосибирска к 9 Мая начали вешать портрет маршала Георгия Жукова.


Баннеры в честь Дня Победы вывешивают на фасаде мэрии ежегодно
Баннеры в честь Дня Победы вывешивают на фасаде мэрии ежегодно


Монтаж плакатов начался около 11:00 на здании мэрии по адресу Красный проспект, 34.


Один из них, поздравляющий горожан с праздником Великой Победы, повесили на главном фасаде здания, выходящем на Красный проспект. Второй — с портретом маршала Жукова — появился на торце здания со стороны улицы Депутатской.


Две недели назад на военном аэродроме Толмачёво под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны — она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Прочтений: 2710
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (78)78
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено