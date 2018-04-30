Видео: застрявшего между прутьями балкона пса доставали специальными щипцами
Вечером 29 апреля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вытащили застрявшего в перилах балкона пса — железные прутья пришлось раздвигать с помощью гидравлического инструмента.
«Прутья разжимались с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Операция заняла порядка 10 минут, прутья тонкие. Разжим происходит в течение 10 секунд. Животное не пострадало», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник аварийно-спасательной службы МАСС Дмитрий Фокин.
Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. По информации спасателей, хозяйка собаки несколько часов пыталась вызволить собаку самостоятельно, но у неё ничего не получилось.
В ночь на 29 апреля спасатели МАСС вскрыли гараж в Октябрьском районе Новосибирска и вытащили мужчину, который спал внутри заведённой машины.
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Александр Сильченко
Скриншот и видео vk.com/mass54