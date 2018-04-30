Водитель «Ниссана» скрылся после ДТП на Ипподромской

На месте работали сотрудники ГИБДД
На месте работали сотрудники ГИБДД

Ночью 30 апреля на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.


Авария случилась в 1:00 недалеко от остановки «ж/м Плехановский».


«Автомобили Nissan Cefiro и фура Volvo двигались по улице Ипподромской со стороны Писарева в сторону Кропоткина. Фура начала останавливаться на запрещающий сигнал светофора, "Ниссан" отвлекся от управления <…> и влетел в фуру», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в результате столкновения водитель «Ниссана» разбил лицо. После аварии водитель и пассажиры Nissan Cefiro скрылись с места аварии. На месте работали сотрудники ГИБДД.


Водитель «Ниссана» скрылся с места аварии
Водитель «Ниссана» скрылся с места аварии


23 апреля на Советском шоссе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.

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