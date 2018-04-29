Водитель Hyundai протаранил Ford в Октябрьском районе и уехал на скорой помощи
Сегодня во второй половине дня на улице Большевистской произошло столкновение автомобилей Ford и Hyundai.
«Со слов очевидцев, Ford выезжал со двора дома Большевистская, 119а, в этот момент в него врезался автомобиль Hyundai, который (предположительно) двигался по Большевистской со стороны Речного, на красный сигнал светофора. От удара Ford снёс дерево, а водитель Хендай, потерял сознание, откатился к 123 дому», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, водителя Hyundai забрала скорая помощь.
Ранее на улице Большевистская в столкновении сошлась машина такси и Mazda Premacy. Никто из участников ДТП не захотел признавать свою вину в аварии.
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Сергей Жигальцев
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»