Водитель Hyundai протаранил Ford в Октябрьском районе и уехал на скорой помощи

От удара Ford снёс дерево

Сегодня во второй половине дня на улице Большевистской произошло столкновение автомобилей Ford и Hyundai.







«Со слов очевидцев, Ford выезжал со двора дома Большевистская, 119а, в этот момент в него врезался автомобиль Hyundai, который (предположительно) двигался по Большевистской со стороны Речного, на красный сигнал светофора. От удара Ford снёс дерево, а водитель Хендай, потерял сознание, откатился к 123 дому», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».







По информации аваркомов, водителя Hyundai забрала скорая помощь.







Ранее на улице Большевистская в столкновении сошлась машина такси и Mazda Premacy. Никто из участников ДТП не захотел признавать свою вину в аварии.

