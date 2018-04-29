Дачник поджёг траву и попал в больницу с отравлением угарным газом

Инцидент произошёл в садовом обществе «Марьин лог» 
Инцидент произошёл в садовом обществе «Марьин лог» 

Владелец дачного участка в Бердске попал в больницу с отравлением угарным газом. Мужчина поджог траву, но не сумел справиться с пожаром.


По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл в садовом обществе «Марьин Лог».


«<…> Дачник пустил на своем участке пал травы и не смог справиться с огнем, который прошел площадь 400 квадратных метров, уничтожив строительный вагончик на соседнем участке», — сообщает пресс-служба ведомства.


Мужчина попытался потушить пожар самостоятельно, но в итоге оказался в больнице с отравлением угарным газом.


«Несмотря на то, что в Новосибирской области введен особый противопожарный режим люди продолжают разводить костры и поджигать траву, подвергая опасности целые поселки и дачные общества. Особый противопожарный режим запрещает любые действия с огнем на открытых территориях, нарушители несут административную, а также уголовную ответственность», — рассказывает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.


В настоящий момент спасатели ликвидируют 133 активные точки горения, уточняет ведомство. За минувшие сутки наказание понесли 37 поджигателей — на них были составлены административные протоколы.


Ранее Управление МЧС по Новосибирской области сообщило, что в Новосибирской области за поджог травы были наказаны 108 человек.

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