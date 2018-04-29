Сотня новосибирских дачников собралась на митинг из-за проблем с электричеством

Митинг прошёл в Академгородке в микрорайоне «Щ»

Сегодня, 29 апреля, владельцы дач в СНТ «Темп» и «Парус» в Советском районе Новосибирска собрались на митинг в микрорайоне «Щ», чтобы привлечь внимание общественности к своим проблемам с электричеством.







Митинг организовали председатель СНТ «Темп» Татьяна Бирюкова и председатель СНТ «Парус» Ольга Крестинина.







Как пояснила корреспонденту НГС Татьяна Бирюкова, её и других собравшихся дачников не устраивает то, что дома в «Темпе», «Парусе» и ещё в трёх садовых товариществах запитаны от трансформаторной подстанции, которая находится на расстоянии в несколько километров — в микрорайоне «Шлюз». По словам Татьяны Бирюковой, поменять точку присоединения дачники требуют по нескольким причинам. Прежде всего потому что высоковольтной линии, которая тянется от этой подстанции, нужна реконструкция: прямо рядом с опорами ЛЭП построены дачные дома, а это угрожает жизни людей.







В акции протеста приняла участие сотня дачников





Как уточнила Татьяна Бирюкова, реконструкция линии может обойтись дачникам в миллионы рублей, да и выполнить её технически сложно. «Деньги бешеные нужны для этого, чтобы довести [линию] до ума, как нужно Технадзору, мы это не осилим никак — ни физически, ни материально», — говорит Татьяна Бирюкова.







Председатель СНТ «Темп» считает, что дачникам было бы выгоднее перестать пользоваться услугами ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» и присоединиться к сетям частной компании — АО «РЭС», которые проходят гораздо ближе. Садоводы даже собирали для этого документы, но «РЭС» им в присоединении отказали.





Кроме того, отмечает Татьяна Бирюкова, дачникам не хватает мощностей прежней линии. «Так как мощности нам были выделены сорок лет назад — <...> сейчас у нас другие потребности», — пояснила председатель садового товарищества.







По её словам, света в СНТ «Темп» нет ещё с осени, когда на трансформаторной подстанции случилась авария. После некоторые дачники пытались самовольно подключить электричество, но 20 апреля подстанцию опломбировали судебные приставы. «Теперь уже туда никто никогда не зайдёт, пока не будет линия вся готова», — заключила Татьяна Бирюкова.







Как уточнила председатель СНТ «Парус» Ольга Крестинина, всего в сегодняшнем митинге приняли участие около сотни дачников.





Садоводы требуют, чтобы их подключили к сетям другой компании





Дачников не устраивает удалённость трансформаторной подстанции и состояние линий



