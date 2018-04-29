Видео: сотрудники зоопарка покормили перед новосибирцами пингвинов

«Для посетителей были организованы веселые и подвижные игры, конкурс рисунков, викторины. Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта», — сообщает официальная страница зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

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Сергей Жигальцев

Скриншот из видео, видео vk.com/novosibirsk_zoo

