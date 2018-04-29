Машина такси столкнулась с «Маздой» в Октябрьском районе

Участники ДТП ждут инспекторов ГИБДД с трёх часов дня, сообщают аварийные комиссары 
Участники ДТП ждут инспекторов ГИБДД с трёх часов дня, сообщают аварийные комиссары 

Сегодня днём в столкновении сошелся автомобиль такси Kia Rio и Mazda Premacy.


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по улице Большевистская со стороны Речного Вокзала: Mazda в среднем ряду, Kia — левее от неё.


«Kia хотела уйти прямо, на Красный проспект, водитель Mazda поворачивал налево на площадь Будагова. Произошло столкновение», — сообщает «Автоспас».


По данным аварийных комиссаров, никто из водителей не хочет признавать свою вину в столкновении.


«<…> Ждут ГИБДД с 3-х часов до данного времени и продолжают ждать», — уточняет «Автоспас».


Напомним, сегодня на перекрестке Кошурникова и Фрунзе водитель BMW не успел затормозить и устроил ДТП с участием трёх автомобилей.

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