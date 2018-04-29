Машина такси столкнулась с «Маздой» в Октябрьском районе
Сегодня днём в столкновении сошелся автомобиль такси Kia Rio и Mazda Premacy.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по улице Большевистская со стороны Речного Вокзала: Mazda в среднем ряду, Kia — левее от неё.
«Kia хотела уйти прямо, на Красный проспект, водитель Mazda поворачивал налево на площадь Будагова. Произошло столкновение», — сообщает «Автоспас».
По данным аварийных комиссаров, никто из водителей не хочет признавать свою вину в столкновении.
«<…> Ждут ГИБДД с 3-х часов до данного времени и продолжают ждать», — уточняет «Автоспас».
Напомним, сегодня на перекрестке Кошурникова и Фрунзе водитель BMW не успел затормозить и устроил ДТП с участием трёх автомобилей.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus