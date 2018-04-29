Новосибирцы получили SMS с предупреждением о порывистом ветре

МЧС разослало жителям Новосибирской области SMS-сообщения с предупреждением о неблагоприятной погоде.


«Днём 30 апреля в Новосибирской области ожидается скорость ветра 5–10 м/с, местами порывы до 20 м/с», — сообщают спасатели.


Такие сообщения новосибирцы получили сегодня во второй половине дня
Такие сообщения новосибирцы получили сегодня во второй половине дня


Несмотря на ветер, синоптики дали вполне благоприятный прогноз на понедельник — днём температура поднимется до +16…+18 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

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