Новосибирцы получили SMS с предупреждением о порывистом ветре
МЧС разослало жителям Новосибирской области SMS-сообщения с предупреждением о неблагоприятной погоде.
«Днём 30 апреля в Новосибирской области ожидается скорость ветра 5–10 м/с, местами порывы до 20 м/с», — сообщают спасатели.
Несмотря на ветер, синоптики дали вполне благоприятный прогноз на понедельник — днём температура поднимется до
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Ольга Хмелевская
Фото на превью Стаса Соколова