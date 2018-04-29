Семьи с особенными детьми собрали тонны мусора в Новосибирском зоопарке

На инклюзивный субботник пришли больше четырёх сотен человек
На инклюзивный субботник пришли больше четырёх сотен человек

Сегодня, 29 апреля, в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило прошёл аутизм-френдли субботник: убирать территорию помогали дети с особенностями развития.


«Волонтёры очистили от мусора вольеры медведей, тигров, гепардов и других животных. Всего в акции приняли участие более четырёхсот человек. Каждому особенному участнику акции досталась своя посильная часть работы: волонтёры собирали прошлогодние листья, облагораживали территорию. Всего удалось собрать более четырёх тонн мусора», — рассказали в компании «Coca-Cola HBC Россия», которая организовала инклюзивный субботник.


Экодестант работал в зоопарке три часа
Экодестант работал в зоопарке три часа


Организаторы уточнили, что в субботнике приняли участие больше 60 семей с детьми, у которых есть особенности развития — аутизм. Также среди участников были дети с синдромом Дауна. Вместе с ними территорию убирали сотрудники компании со своими семьями. Всего за три часа эко-десант очистил от мусора 8 гектаров территории зоопарка.


Всем досталась работа по силам
Всем досталась работа по силам


«Весенняя уборка в Новосибирском зоопарке для нас стала доброй традицией. <…> В этом году мы пригласили присоединиться к нам семьи с особенными детьми. Для нас важно, что мы вместе делаем такое важное дело», — сообщила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций «Coca-Cola HBC Россия» по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина.


Участники субботника собрали мусор и сухую листву с 8 гектаров территории зоопарка
Участники субботника собрали мусор и сухую листву с 8 гектаров территории зоопарка


Ранее зоопарк объявил о том, что меняет режим работы: в течение мая по субботам и воскресеньям смотреть на зверей можно будет на час дольше, чем в обычные дни.

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