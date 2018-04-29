Школьник на велосипеде попал под машину на Титова

Попавшего в ДТП ребёнка забрала скорая помощь

Днём 29 апреля в Ленинском районе Новосибирска машина сбила школьника на велосипеде: ребёнка увезла скорая помощь.







«По предварительной информации, в 13:25 у дома по улице Титова водитель якобы на Renault (точно ещё нет марки) на пешеходном переходе совершил наезд на мальчика-велосипедиста [в возрасте] около 13 лет. Мальчика забрала скорая помощь в больницу для осмотра. <...> Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что ДТП произошло на пересечении Титова и Пермской.





В первой половине апреля девочка на велосипеде попала под машину во дворе на Затулинке — её увезли в больницу с сотрясением мозга, травмой головы и колена.

