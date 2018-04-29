Пропавшая четыре дня назад сибирячка вернулась домой

Прохожие узнали пропавшую женщину по приметам из ориентировки

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 34-летней Ирины Плотниковой, которая пропала в городе Болотное четыре дня назад.







Женщина нашлась сегодня: прохожие узнали её на улице и привели домой к родителям, сообщил корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







«Одна из задач в Болотном, которую выполняли наши группы, — это оклейка [города] ориентировками. Там буквально каждый житель Болотного мог видеть эту ориентировку. Это делалось для того, чтобы в случае если местные жители увидят нашу пропавшую <...>, они могли уже сами на месте сориентироваться и, соответственно, обратить на неё внимание. Собственно говоря, так и произошло», — пояснил Николай Шишкин.







Как ранее сообщали в «Лизе Алерт», Ирина Плотникова ушла из дома 25 апреля. Волонтёры предполагали, что она могла отправиться в лес. В ориентировке говорилось, что женщина может нуждаться в помощи врачей.

