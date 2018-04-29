Не успевший затормозить водитель BMW устроил аварию на перекрёстке Кошурникова и Фрунзе

От удара Hyundai Solaris отлетел на островок безопасности
От удара Hyundai Solaris отлетел на островок безопасности

Сегодня, 29 апреля, три автомобиля сошлись в ДТП на перекрёстке Кошурникова и Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска: от удара одна из машин отлетела на островок безопасности.


«Автомобили Mitsubishi Pajero и Hyundai Solaris двигались друг за другом по Кошурникова [в левом ряду] со стороны Лежена, [водители] хотели повернуть налево на улицу Фрунзе в сторону Селезнёва. Стояли на запрещающий сигнал светофора. BMW X5 двигался в левом ряду по Кошурникова [в том же направлении] на высокой скорости», — описали секунды перед ДТП аварийные комиссары «Автоспас».


В аварии сошлись три машины
В аварии сошлись три машины


По словам аваркомов, водитель BMW в последний момент заметил, что другие машины стоят на светофоре, и пытался уйти от столкновения. Но избежать его не удалось, и BMW влетел в Solaris. От удара Solaris врезался в стоящий впереди Mitsubishi Pajero и отлетел на островок безопасности. 


Как утверждают в «Автоспасе» со ссылкой на своего аваркома, который выезжал на место происшествия, после ДТП водитель BMW попытался скрыться, но очевидцы догнали машину в гаражах и вызвали автоинспекторов. 


На месте ДТП работали автоинспекторы
На месте ДТП работали автоинспекторы


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


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