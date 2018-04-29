Спасатели проникли в закрытый гараж с заведённой машиной и нашли в ней мужчину

Мужчина уснул в заведённой машине — спасателям пришлось вскрывать гараж
Мужчина уснул в заведённой машине — спасателям пришлось вскрывать гараж

В ночь на 29 апреля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вскрыли гараж в Октябрьском районе Новосибирска и вытащили мужчину, который спал внутри заведённой машины.


«Молодой человек <...> поссорился с матерью, выпил (или до этого выпил) и ушёл в гараж. Обиделся, в общем. Мать забеспокоилась, подошла к гаражу, с соседом по гаражу посмотрели, что да, машина заведена и гараж закрыт, что, скорее всего, [мужчина] внутри. И вызвали нас. Спасатели приехали, открыли», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.


Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл на улице Гаранина. Когда спасатели разблокировали дверь при помощи инструментов, они обнаружили мужчину, который спал внутри заведённой машины.


По наблюдениям спасателей, мужчина не успел надышаться угарным газом. Но на всякий случай его передали для осмотра врачам скорой помощи, сообщил Константин Максимов.


На прошлой неделе пожарные вытащили мужчину из запертого гаража в центре Новосибирска. Спасённый был жив — его госпитализировали.

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