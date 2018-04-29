Один из выездов на Бердское шоссе закроют на шесть часов из-за ремонта дороги
В ночь на 30 апреля новосибирские дорожники на шесть часов перекроют выезд на Бердское шоссе с улицы Лесосечной в Нижней Ельцовке.
«С 23 часов 29 апреля до 5 часов 30 апреля будет ограничено дорожное движение [на] проезжей части под железнодорожным путепроводом на улице Лесосечной», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что перекрытие связано с ремонтом дороги.
Ранее НГС опубликовал подробную схему перекрытий на 1 Мая, когда в городе пройдут праздничные шествия и концерты.
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Ольга Хмелевская
Фото автора (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)