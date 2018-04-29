Один из выездов на Бердское шоссе закроют на шесть часов из-за ремонта дороги

Дорогу под путепроводом перекроют ближайшей ночью

В ночь на 30 апреля новосибирские дорожники на шесть часов перекроют выезд на Бердское шоссе с улицы Лесосечной в Нижней Ельцовке.







«С 23 часов 29 апреля до 5 часов 30 апреля будет ограничено дорожное движение [на] проезжей части под железнодорожным путепроводом на улице Лесосечной», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что перекрытие связано с ремонтом дороги.







Объехать закрытый участок можно будет через Академгородок





Ранее НГС опубликовал подробную схему перекрытий на 1 Мая, когда в городе пройдут праздничные шествия и концерты.

