Один из выездов на Бердское шоссе закроют на шесть часов из-за ремонта дороги

Дорогу под путепроводом перекроют ближайшей ночью
Дорогу под путепроводом перекроют ближайшей ночью

В ночь на 30 апреля новосибирские дорожники на шесть часов перекроют выезд на Бердское шоссе с улицы Лесосечной в Нижней Ельцовке.


«С 23 часов 29 апреля до 5 часов 30 апреля будет ограничено дорожное движение [на] проезжей части под железнодорожным путепроводом на улице Лесосечной», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что перекрытие связано с ремонтом дороги.


Объехать закрытый участок можно будет через Академгородок
Объехать закрытый участок можно будет через Академгородок


Ранее НГС опубликовал подробную схему перекрытий на 1 Мая, когда в городе пройдут праздничные шествия и концерты.

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