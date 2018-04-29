Футбол: «Сибиряк» сыграл с «КПРФ» вничью
Вторая встреча 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» и «КПРФ» завершилась со счетом 4:4.
В первой половине встречи новосибирцы проигрывали 3:0, но затем сумели отыграться и даже вышли вперед, однако не смогли удержать преимущество и матч закончился вничью.
Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о победе спортсменки из Новосибирска на чемпионате Европы по грэпплингу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Валерий Иванов
Фото pmfk-sibiryak.ru