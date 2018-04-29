Футбол: «Сибиряк» сыграл с «КПРФ» вничью

Новосибирцы сначала проигрывали 3:0
Новосибирцы сначала проигрывали 3:0


Вторая встреча 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» и «КПРФ» завершилась со счетом 4:4.


В первой половине встречи новосибирцы проигрывали 3:0, но затем сумели отыграться и даже вышли вперед, однако не смогли удержать преимущество и матч закончился вничью.


Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о победе спортсменки из Новосибирска на чемпионате Европы по грэпплингу.

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