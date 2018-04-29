Дмитрий Медведев признался, что правительство рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста

Сегодняшний пенсионный возраст был установлен еще в 40-е годы
Сегодняшний пенсионный возраст был установлен еще в 40-е годы


Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подтвердил, что кабинет министров рассматривает повышение пенсионного возраста и готовится «это обсуждать на законодательном уровне». Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте правительства в интервью премьер-министра России.


«Пенсионный возраст, который в настоящий момент у нас, как известно составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, был установлен в 1940-е годы", - сообщил Дмитрий Медведев. С тех пор, по словам премьер-министра, продолжительность жизни выросла.


Он также отметил, что «чтобы принять те или иные решения... они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем». Медведев подтвердил, что «обсуждения (этого вопроса) идут уже не один год».


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о величине прожиточного минимума в России. Для новосибирских пенсионеров эта сумма сегодня составляет 8306 рублей в месяц.

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