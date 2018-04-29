Хоккей: «Сибирь» готовится к товарищеским матчам и сборам в Финляндии в августе

После медицинского обследования хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам
После медицинского обследования хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам


После медицинского обследования, которое состоится в начале июля, хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам, а в конце июля отправятся в Минск, где проведут два товарищеских матча – с местными командами «Динамо» и «Юность».


После матчей в столице Белоруссии новосибирские хоккеисты отправятся на сборы в Финляндию, где до 12 августа сыграют несколько матчей с финскими командами. В середине августа команда вернется домой и продолжит подготовку к новому сезону.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что руководство ХК «Сибирь» договорилось о подписании однолетнего контракта с канадским вратарём Дэнни Тэйлором.

Прочтений: 261
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено