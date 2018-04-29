Хоккей: «Сибирь» готовится к товарищеским матчам и сборам в Финляндии в августе

После медицинского обследования хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам





После медицинского обследования, которое состоится в начале июля, хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам, а в конце июля отправятся в Минск, где проведут два товарищеских матча – с местными командами «Динамо» и «Юность».







После матчей в столице Белоруссии новосибирские хоккеисты отправятся на сборы в Финляндию, где до 12 августа сыграют несколько матчей с финскими командами. В середине августа команда вернется домой и продолжит подготовку к новому сезону.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что руководство ХК «Сибирь» договорилось о подписании однолетнего контракта с канадским вратарём Дэнни Тэйлором.

