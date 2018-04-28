НЛО над Новосибирском: очевидец снял на видео нечто напоминающее «летающие тарелки»
Сегодня около 23:00 очевидец снял видео, где в ночном небе над Новосибирском на фоне облаков видны быстро перемещающиеся светло-серые объекты.
«Может быть, это какие-нибудь прожекторы, я не знаю. Я живу на Чемском, мне это видно над Бугринским мостом. Возможно, это свет от прожекторов, а может, и что-то другое», — рассказал Дмитрий корреспонденту НГС по телефону.
НГС уже сообщал о том, что барнаульский цирк-шапито Демидовых снова приехал в Новосибирск на гастроли и включил прожекторы над «Сибирским Моллом».
Также НГС ранее рассказывал об атмосферном явлении — лентикулярном облаке, которое было замечено над Новосибирском и по форме также напоминает НЛО. Правда, подобное природное явление можно хорошо разглядеть только, как правило, днем.
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Валерий Иванов
Фото очевидца