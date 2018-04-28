К пятиэтажке в Первомайском районе подъехала машина разминирования (обновлено)
Сегодня вечером, 28 апреля, к дому
По информации очевидца, около 20:50 у дома оставалась только машина разминирования.
«На месте была пожарная машина, машина разминирования и скорая. Полицию я не видела, видимо, они приехали позже», — сообщила корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидица событий.
После публикации в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что на месте были обнаружены металлические предметы со следами коррозии, которые не представляют опасности для людей.
«В настоящий момент они изъяты и отправлены на исследование», — сообщили в пресс-службе ведомства, отказавшись уточнять, сколько сотрудников полиции и какие службы были задействованы в ходе мероприятий.
Вчера около Дворца бракосочетания собрались полиция и люди в оранжевой униформе — к зданию на Красном проспекте, 68 подъехала машина разминирования.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены очевидицей Марией