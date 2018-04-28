Автобус с пассажирами попал в аварию на улице Волочаевской
Вечером 28 апреля на перекрёстке улиц Волочаевской и Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Toyota Corona и автобус
Столкновение произошло около 18:30 недалеко от остановки «Ж/м Восточный».
«Toyota Corona двигалась по Волочаевской со стороны Гусинобродского шоссе в сторону Татьяны Снежиной. Автобус
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Из-за аварии на улице Волочаевской собралась пробка в сторону улицы Татьяны Снежиной.
Ранее стало известно, что на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus