Видео: британская «Принцесса скрипки» похвалила оркестр и пельмени в Новосибирской филармонии

Вундеркинд выступает с четырёх лет
Вундеркинд выступает с четырёх лет

Вчера 11-летняя звезда игры на скрипке Лея Чжу выложила видео о поездке в Новосибирск на своём канале — корреспондент НГС пообщался с вундеркиндом и узнал о её любви к столице Сибири и Новосибирской филармонии.


Девочка похвалила здание государственного концертного зала имени А.М. Каца, оркестр и новосибирские пельмени, продающиеся в филармонии. Юная скрипачка призналась, что особенно любит пельмени в бульоне со сметаной, так как в Китае их едят только с уксусом и они совершенно другие на вкус. 


Скрипачку впечатлили вид на оперный театр и статуя Ленина, но шокировали сибирские морозы. Она призналась, что если делает два шага из здания, то уже не чувствует лица.


Талантливая англичанка гостила в Новосибирске с 19 по 22 марта


«Вы видели эту леди? На ней не было шапки, у неё не было шарфа и она была одета в тоненькое пальто, которое нужно носить в помещении. И у неё была открытая шея! Я одета намного теплее, но мерзну сильнее», — прокомментировала Лея Чжу.


Победительница международных конкурсов призналась, что провела в Новосибирске пару дней и преодолела страх перед публикой. Вундеркинд рассказала, что организатор Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин и новосибирцы, сидящие в зале, поддержали её выступление, а мама известного музыканта подарила ей банку мёда с кедровыми орехами.


«Как чудесно услышать вас из такого сказочного места, такого далёкого, но близкого нашему сердцу. Лея сегодня играет на концерте, но обязательно ответит вам», — пообещали НГС официальные представители Леи Чжу.


Справка: Лея Чжу родилась в городе Ньюкасле, в Великобритании, в 2006 году. В четыре года она выступила перед публикой местной филармонии, в пять лет — провела четыре концерта в Британии, а в шесть — объехала девять городов Европы и выступила в Лос-Анджелесе. Европейские критики прозвали девочку «Принцессой скрипки» в СМИ.


Юный музыкант из Новосибирска Лёня Шиловский также прославился в четыре года. Мальчик барабанил в шоу «Минута славы», а в 2016 году сыграл в клипе группы «Уматурман».

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