Иномарка перевернулась на бок после ДТП у «Сибирской ярмарки» (обновлено)

В результате ДТП один из автомобилей перевернулся
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся

Вечером 28 апреля на Красном проспекте в Заельцовском районе города столкнулись автомобили Datsun mi-Do и Mercedes-Benz — в результате ДТП «Датсан» перевернулся на бок.


Авария случилась около 17:00 недалеко от фонтана у ДК «Энергия».


«Про само ДТП не в курсе, я просто мимо проходил и увидел на тротуаре перевёрнутую машину. Они прямо напротив фонтана стоят», — сообщил корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Алексей.


По информации аваркомов службы «Автоспас», девушку из «Мерседеса» увезли на скорой помощи.


«Mercedes двигался по улице Красный проспект со стороны Северной в сторону площади Калинина по крайней правой полосе. Datsun пересекал Красный проспект с дворовой территории. Как объясняет водитель Datsun, он начал движение и не увидел, что по крайней правой полосе двигался Mercedes. Произошло столкновение, Datsun перевернулся на бок», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».


На месте работали врачи скорой помощи 
На месте работали врачи скорой помощи 


На прошлой неделе на Бердском шоссе несколько раз перевернулась Honda Civic: 39-летний водитель погиб на месте.

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