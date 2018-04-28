«Тут тонны»: под Димитровским мостом нашли горы пыли и грязи
Жители ЖК «Венеция» заметили отвалы грязи и пыли на улице Ясный Берег в Ленинском районе Новосибирска — по словам очевидца, дорожные службы регулярно ссыпают в том месте мусор, собранный на улицах города.
«Которую неделю под нашими окнами в лесок на берегу Оби дорожные службы ссыпают мусор из дорожных пылесосов. Этой пыли тут тонны. Все дороги вокруг покрыты пылью в несколько сантиметров. Это должно происходить на специальных отвалах, а не там, где живут люди. На фото видно десятки горок грязи и очередной пылесос, приехавший под Димитровский мост вывалить грязь. Так несколько раз в день происходит, приезжают и высыпают», — сообщил в редакцию НГС местный житель Антон Макеев.
В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска пояснили, что очистку дорог от пыли и грязи в этом месте выполняет МКУ «ДЭУ
«Весь смет с дорог, собранный ДЭУ с помощью вакуумно-подметательных и уборочно-подметательных машин утилизируется в установленном порядке на полигоне для утилизации твердых бытовых отходов. Глава администрации Ленинского района поручил специалистам отдела благоустройства разобраться в ситуации, принять меры по ликвидации мусора», — пояснили в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе мэрия Новосибирска составила протокол об административном нарушении в отношении предпринимателя, который вырубил деревья у дома
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено читателем Антоном Макеевым (2)