«Тут тонны»: под Димитровским мостом нашли горы пыли и грязи

Чиновники пообещали убрать отвалы грязи

Жители ЖК «Венеция» заметили отвалы грязи и пыли на улице Ясный Берег в Ленинском районе Новосибирска — по словам очевидца, дорожные службы регулярно ссыпают в том месте мусор, собранный на улицах города.







«Которую неделю под нашими окнами в лесок на берегу Оби дорожные службы ссыпают мусор из дорожных пылесосов. Этой пыли тут тонны. Все дороги вокруг покрыты пылью в несколько сантиметров. Это должно происходить на специальных отвалах, а не там, где живут люди. На фото видно десятки горок грязи и очередной пылесос, приехавший под Димитровский мост вывалить грязь. Так несколько раз в день происходит, приезжают и высыпают», — сообщил в редакцию НГС местный житель Антон Макеев.





На фотографии читателя заметен вакуумный пылесос (слева под знаком)





В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска пояснили, что очистку дорог от пыли и грязи в этом месте выполняет МКУ «ДЭУ № 3 » специализированной подметательной техникой.





«Весь смет с дорог, собранный ДЭУ с помощью вакуумно-подметательных и уборочно-подметательных машин утилизируется в установленном порядке на полигоне для утилизации твердых бытовых отходов. Глава администрации Ленинского района поручил специалистам отдела благоустройства разобраться в ситуации, принять меры по ликвидации мусора», — пояснили в пресс-службе мэрии.



