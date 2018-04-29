Новосибирская группа с песней «Супергерой» победила в финале музыкального конкурса

20 мая группа едет на национальный финал в Москву
20 мая группа едет на национальный финал в Москву


Сегодня, в ночь с 28 на 29 апреля, состоялся финал музыкального фестиваля независимых групп Emergenza в Новосибирске: победителем стала группа ?, которая поедет на национальный финал в Москву, где определится лучшая группа России, по версии организаторов.


В Новосибирске в фестивале участвовало 40 групп в три этапа, в финал вышли 13 участников. Он проходил в «Подземке».


«Мы выступали 20 минут — пять песен: «В космосе», «После себя», «Супергерой», «Улетай» и «Подведи глаза». Было весело, много народу, все танцевали. Сначала зрители проголосовали за шесть лучших групп из 13, а потом их оценивали члены жюри. Конечно, рады, что победили.


20 мая поедем на национальный финал в Москву», — рассказал корреспонденту НГС барабанщик группы He called her Jen Данил Могильный.


Emergenza — это фестиваль, который проходит в 34 странах и охватывает более 150 городов мира: он «предоставляет возможность молодым коллективам набраться опыта и приблизиться к национальной и международной музыкальной индустрии», отмечают организаторы. После национальных финалов в разных странах победители выигрывают выступление на Taubertal Open Air Festival в Германии перед публикой в 20.000 человек. Поездка оплачивается организаторами.


Недавно на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска выстроилась многометровая очередь молодых людей — они пришли на выступление популярного видеоблогера и рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна.

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