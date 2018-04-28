Ректор НГТУ Батаев заработал за год три миллиона

В среднем Анатолий Батаев зарабатывал в 2017 году 260 тысяч каждый месяц

Ректор НГТУ Анатолий Батаев опубликовал свои доходы.







Согласно документам, опубликованным на сайте вуза, в 2017 году Батаев получил доход в 3,6 миллиона рублей — на семь тысяч рублей меньше, чем в позапрошлом году.





В собственности у ректора опорного вуза — две квартиры площадью 44 и 98 квадратных метров соответственно, доля в ещё одной квартире с женой, а также гараж, земельный участок и кроссовер Toyota RAV4. Его супруга задекларировала доход в 588 тысяч рублей.





Вместе с декларацией о доходах на сайте НГТУ опубликовали данные о среднемесячной зарплате руководителей. У Анатолия Батаева в 2017 году она составила 263,6 тысячи рублей, у президента вуза Николая Пустового — 219 тысяч, у проректоров — от 183 тысяч до 295 тысяч рублей.





Ранее свои доходы опубликовали сенаторы Новосибирской области, депутаты Госдумы, а также депутаты Заксобрания.