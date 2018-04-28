Коммунальщики закрыли опасный коллектор на Галущака бетонной плитой

Коллектор закрыли плитой сотрудники «Горводоканала»
Коллектор закрыли плитой сотрудники «Горводоканала»

Днём 28 апреля коммунальщики закрыли опасный коллектор реки 1-я Ельцовка на улице Галущака в Заельцовском районе Новосибирска.


Фотографию бетонной плиты, которой прикрыли коллектор, в редакцию НГС прислала читательница во второй половине дня.


«Приехали две машины: шофёр погрузчика, два рабочих и их руководитель. На месте нашли бетонные плиты, одна из которых полуразрушена, и заложили (плитой. — А.С.) яму. <…> Фото с окна квартиры сделаны. Дополнительно закрыли ещё один люк крышкой и привалили сверху круг деревянный от бобины», — сообщила в редакцию НГС читательница Наталья.


В ТСЖ «Два капитана», объединяющем жильцов дома на улице Галущака, 2, корреспонденту НГС сообщили, что не имеют отношения к произведённым работам.


«Да, это после обеда закладывали коллектор. Было две машины. Мы к этому отношения не имеем», — рассказали в ТСЖ.


В «Горводоканале» пояснили, что опасный коллектор закрыли, чтобы никто из детей не пострадал.


«Да, это мы сделали, хотя коллектор не на нашем балансе числится. Закрыли, чтобы дети не упали в него. Больше это никому не надо», — пояснили корреспонденту НГС в «Горводоканале».


В декабре НГС рассказывал о том, как новосибирец отсудил 430 тысяч за перевернувшийся из-за открытого люка внедорожник.

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