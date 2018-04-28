Сибирячка выиграла два билета на концерт Нино Катамадзе за пост о супермаркете

НГС вручил «Бахетле» диплом номинанта «Народной премии»
НГС вручил «Бахетле» диплом номинанта «Народной премии»

НГС разыграл в соцсетях два билета на церемонию награждения «Народной премии», где будут выступать Нино Катамадзе и группа Insight: победителем стала Алина Синикова, которая написала отзыв на участника в номинации «Супермаркет года».


Алина Синикова написала даже два отзыва: один о супермаркете, другой — о торговом центре. «Я решила поучаствовать, чтобы сходить посмотреть, кто выиграет, и написать об этом в своём блоге. Я часто выигрываю в таких творческих конкурсах, в основном поездки куда-нибудь, например в Финляндию», — рассказала корреспонденту НГС победительница.


Алина Синикова на фоне «Ройял Парка», о котором она написала второй отзыв
Алина Синикова на фоне «Ройял Парка», о котором она написала второй отзыв

Один из её отзывов был посвящён «Бахетле»: «Говорят, что в городе Дубае архитектурные решения подчиняются культуре "Инстаграма" — все здания и сооружения шикарно выглядят на картинке и служат прекрасным фоном для селфи. Это вовсе не шутка — люди приезжают в Дубай удивляться и тратить деньги. Популярный супермаркет "Бахетле", похоже, идёт тем же путём. Такой тут Версаль! Начиная от входа с фруктами и до выхода с шикарной люстрой и островком с яркими конфетами. Мясо, мороженые овощи, сезонные товары — всё просится на картинку. Да, цены на некоторые группы товаров в этом супермаркете выше, чем в среднем по деревне. Но есть и вполне нормальные ценники, и скидки на фрукты, овощи, мясо, как везде».


Сама Алина тоже голосовала в «Народной премии», поэтому ждёт результатов. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.


Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Сибирячка выиграла два билета на концерт Нино Катамадзе за пост о супермаркете


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