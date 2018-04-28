Инфографика: Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору шашлыка

Лучше всего мясо для шашлыка покупать в стационарных магазинах, говорят специалисты

Роспотребнадзор перед майскими праздниками опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка — НГС сделал инфографику с главными советами.







Специалисты рекомендуют покупать мясо в стационарных магазинах, а не в киосках, палатках или на улицах. При подозрениях нужно посмотреть на документы, которые должны быть у продавца: накладную на товар, сертификат соответствия и ветеринарную справку.





При покупке надо сразу обратить внимание на внешний вид и запах мяса.





«Если от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью — от покупки стоит отказаться.





Свежее охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким или сочиться кровью.





Перед покупкой обязательно разверните охлажденное мясо, так как зачастую продавцы укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно тёмного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит», — пояснили на сайте Роспотребнадзора.











Специалисты также дали рекомендации по выбору замаринованного шашлыка. Они рекомендуют посмотреть на маркировку — лучше брать мясо первого или высшего сорта, — а также на состав.





«Найдите в составе консерванты — их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, то лучше отказаться от покупки, — это влагоудерживающий агент.





Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и прочее)», — советуют специалисты.







Производственный маринад можно хранить не больше недели. Если шашлык упакован в ведро — проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, но не вздутой. Уксусно-лимонные маринады не дают мясу испортиться три дня, мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее.





Также специалисты отметили, что лучше брать мясо в заводской упаковке и от известного производителя.









Большие выходные продлятся до 2 мая. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют дожди, многие новосибирцы собрались на майские праздники за город.